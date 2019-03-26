蔡總統出席國際婦女會議 美眾議員讚揚台美共同民主價值

2019-03-26 13:02

〔特派記者蘇永耀／馬紹爾報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」在馬紹爾時間26日下午出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」，在致詞時強調台灣有決心長期在這個區域的性別平權運動中扮演更活躍的角色。來自美屬薩摩亞美國眾議員Amata Radewagen致詞時特別肯定台灣在民主及平權上的進步表現，也強調台美之間分享共同的民主價值與利益。澳洲駐馬紹爾大使George Fraser也與會。

會議由馬紹爾總統海妮主持，會議開始先為日前紐西蘭血腥屠殺造成重大死傷的事件進行默哀，在海妮總統開場致詞後，由蔡總統進行主題演說，她表示，台灣是太平洋大家族的一份子，在台灣的原住民族文化當中，女性扮演領導家族的核心角色。也有不少族群跟部落，在公共事務的參與上，對男性和女性都抱持同樣開放的態度。而南島民族的文化圈裡，也有非常類似的傳統。

總統舉例，現在太平洋島國駐台使節大多都是女性，就是一個很好的例子。包括馬紹爾群島大使、帛琉大使、諾魯大使、吉里巴斯大使，以及吐瓦魯大使，都是女性。而海妮總統跟她，都是國家的第一位女性元首。這代表著，太平洋地區的性別文化越來包容、越來越開放。

總統指出，當一個國家有越來越多女性能經濟獨立，社會就更加穩定、更加繁榮。所以我們正計畫幫助更多女性創業，獲得經濟上的獨立自主。

蔡總統並說，台灣對女性創業的支持是跨越國界的。2016年，台灣和美國在APEC架構下，設立「APEC婦女與經濟子基金」，就是希望透過資金協助，幫助更多女性創業，追求在職場的活躍。除了帶來經濟自主之外，更重要是，從赤手空拳到事業有成的過程，也會為女性帶來強大的滿足感、成就感以及自信心。

總統提到，真正的性別平等，來自於內心深處強大的自信。女性從來就不需要爭取誰的肯定，更不是附屬品。只要我們相信自己，我們就能展現無窮的天賦。台灣願意和太平洋地區的兄弟姊妹們一起合作，推動更廣泛的性別平權運動。今年6月和11月，台灣將先後舉辦「泛太平洋暨東南亞婦女協會國際年會」（PPSEAWA），以及「第四屆世界婦女庇護安置大會」（4WCWS）。

蔡英文總統在馬紹爾時間26日下午出席「太平洋婦女領袖聯盟會議」。（特派記者蘇永耀攝）

在馬紹爾舉辦的「太平洋婦女領袖聯盟會議」。（特派記者蘇永耀攝）

澳洲駐馬紹爾大使George Fraser也出席國際婦女會議，左為來自台南的大使夫人。（特派記者蘇永耀攝）

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