帛琉總統將駕船 陪蔡英文出海看海豚

2019-03-22

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」昨晚抵達第一站帛琉，帛琉總統雷蒙傑索於總統下榻行館歡迎，重視環境保育的雷蒙傑索也將在總統停留期間，親自駕船載著蔡總統等一行到帛琉附近海域的尼可灣及海豚灣，並觀看海豚復育成果。

帛琉正副總統熱情迎接

總統這次出訪南太友邦定名為「海洋民主之旅」，先前往帛琉及諾魯進行國是訪問，之後赴馬紹爾群島參加「太平洋婦女領袖聯盟會議」。訪問團在台北時間昨下午搭乘華航專機出發，經三小時四十分飛行時間，於晚間抵達帛琉。

專機抵達後，我駐帛琉大使周民淦及帛琉國務部長馬緹娜登機迎接。機場歡迎儀式先由帛國青年吹奏螺角表示歡迎，身著太平洋島國傳統服飾「島衫」的蔡總統先向歡迎人員揮手致意，帛國副總統歐宜樓迎於機梯前，雙方握手致意，蔡總統也接受帛國學童獻戴迎賓花環。隨後，蔡總統沿紅地毯接受警察儀隊列隊致敬，並在向歡迎僑胞與帛國學生揮手致意後登車。

蔡總統抵達行館帛琉老爺大酒店後，雷蒙傑索總統伉儷迎於下車處，蔡總統先接受帛國學童獻花，並與在場迎接的帛國傳統領袖握手寒暄，現場氣氛熱鬧歡愉。

由於訪問團抵達時間已晚，在行館前迎接的當地學生擔心揮舞國旗會不容易看見，在我大使館人員協助下，貼心製作印有兩國國旗的燈籠，以點燈方式歡迎蔡總統。

蔡總統在帛琉期間除將與雷蒙傑索總統進行雙邊會晤以及參訪國會等正式行程，兩國也將簽署海巡合作協定，並視察海巡搜救演練。

我將贈帛琉一艘巡防艇

總統出訪期間，我國將分別與帛琉及諾魯簽署海巡合作協定。我與馬紹爾群島去年七月即完成簽署「海巡合作協定」，同意贈送一艘巡防艇，目前還在洽談後續細節。

總統府發言人黃重諺表示，我方將在簽署海巡合作協定時，由海巡署長陳國恩代表贈送巡防艇模型，未來將新建一艘八噸級最大時速四十五節的巡防艇給帛琉政府，進行近海執法，預計年底前可交船，造價為六百萬元台幣。

帛琉小檔案

蔡英文總統「海洋民主之旅」昨晚抵達第一站帛琉，在機場受到熱烈歡迎，帛琉副總統歐宜樓迎接蔡總統。（特派記者蘇永耀攝）

蔡總統抵達行館帛琉老爺大酒店時，當地學生提著畫有兩國國旗的燈籠熱情歡迎。（特派記者蘇永耀攝）

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