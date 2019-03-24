海洋民主之旅抵諾魯 蔡總統：拚外交沒有時差

蔡英文總統「海洋民主之旅」台北時間24日下午抵達第二站諾魯訪問。（取自蔡英文「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書）

2019-03-24 21:08

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」今（24）日晚間（台北時間24日下午）抵達諾魯國際機場。 蔡英文稍早於臉書發文，介紹明將在諾魯展開的國是訪問行程，「諾魯的時間比台灣快四個小時，但拚外交沒有時差。」

蔡英文表示，今天早上我們從帛琉起飛，降落時已經是傍晚。不過一下飛機，立刻感受到滿滿的熱情。明天，她將在諾魯展開緊湊的國是訪問行程。

蔡英文說，她會和經常在聯合國大會及WHA發聲力挺台灣、更曾在主辦「太平洋島國論壇（PIF）」時直言譴責中國「不尊重太平洋」的諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）進行雙邊會談；也會前往諾魯國會，對全體國會議員發表演說；去給技術團和醫療團的台灣之光們打打氣，也是一定要的。

蔡英文說，諾魯的時間比台灣快四個小時，但拚外交沒有時差。鎖定她的臉書、IG、LINE和YouTube，她會隨時向大家分享出訪的見聞。

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