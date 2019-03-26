日本首次加入台美GCTF 日駐台代表：歷史性一天！

2019-03-26 11:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）今天舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，日本首次參與共同舉辦。日本駐台代表、日本台灣交流協會代表沼田幹夫今天開心地說，他投注了3年時間，日本終於能夠一起加入這項對區域重要且有價值的計劃，「今天對我而言是歷史性的一天！」

爲強化印太地區國家在打擊貪瀆方面的合作及能力，外交部、調查局、美國在台協會（AIT）及日台交協於今起至28日在台北共同舉辦2019年GCTF「打擊公私部門貪瀆國際研習營」。

根據外交部資料，計有17國24位肅貪機關執法官員及專家來台參訓。研習營講師則由美國司法部、美國聯邦調查局、馬來西亞反貪污委員會、我國法務部等官員及日本專家擔任。

法務部長蔡清祥、外交部政次徐斯儉、調查局長呂文忠、AIT處長酈英傑及沼田幹夫今天上午皆出席開訓典禮並致詞。

沼田幹夫受訪時說，GCTF對區域而言是相當重要且有價值的活動，這次也是日本第一次共同舉辦GCTF。沼田開心地說，2014年時AIT處長就告訴他美台之間的這個構想，2015年AIT與台灣啟動這項計畫，他也希望日本能一同加入，「我花了3年時間！」沼田說，他盡力達成這個目標，雖然花了些時間，但終於能開心說「今天對我而言是歷史性的一天」。

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