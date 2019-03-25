若選總統不需靠外力 國民黨：韓國瑜政治立場誰不瞭？

2019-03-25 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨發言人洪孟楷接受外媒專訪，談及高雄市長韓國瑜的政治路線，他認為韓的想法與行為自始至終都沒有改變過，他的「政治立場還有人不了解嗎？」，因此若要參選總統也不需要仰仗外部勢力。

《美國之音》「海峽論談」專訪洪孟楷，洪表示，韓國瑜從登板參選到當上市長的期間，均表示要和台灣鄰近國家交朋友，也不反對和任何市場做生意，「誰有錢我們賺誰的，誰有市場我們就往哪裡去」，韓國瑜也曾提及「當總統的條件」，韓認為是「台灣安全、人民有錢」。

洪孟楷提到，台灣2300萬人投票選出來的總統，不需要仰仗外部勢力介入干預，對韓國瑜或是其他參選人都一樣，而現在韓國瑜的政治立場也十分清楚，因此不必「抹紅」他，韓目前除了替高雄農產拿到中國訂單之外，早在2月、3月也與新加坡、馬來西亞商人有所洽談。

不少網友對於洪孟楷的看法，留言指出「對阿，他的立場真的有夠明顯，不用說大家都知道」、「中國人均所得低於台灣」、「原來台灣變了有錢就安全，同共匪的窮得只剩下錢有二曲同弓（異曲同工），果然蟈民黨同匪黨是同氣連枝」、「一國兩制，中華民國消滅，台灣成為中國特區，中國自然就不會打了」、「韓國瑜的台灣安全，就是這個意思」、「藉賣農產之名，行投共之實」、「請高雄人發起罷免不務正業的韓禿」。

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