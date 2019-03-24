「統一」後這些人倒楣了！「25項方針」：犯這些判死刑

2019-03-24 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜現正在中國跑行程，香港媒體直言他出賣台灣；桃園市議員王浩宇對此指出，「根據中共內部流出的統一後二十五項方針」，台灣現有的軍民與公務員，恐怕最重都可能被判死刑。

王浩宇在臉書上貼出「中共內部流出的統一後二十五項方針」，內容提到，由國務院發布《台灣政治管理施行細則》明確將台獨定義「分裂國家，破壞統一」之危害國家安全性行為，於台灣設立教育與思想改造營，針對認同中華民國、台灣獨立者進行思想改造。台灣各黨派領袖與組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一，顛覆國家政權、推翻社會主義等頑固者及台灣政府現有軍方人員、公務員、官員及意圖分裂國家者，處「有期徒刑、無期徒刑或死刑」。

中方統一台灣方針還明確指出，要在台灣建立出版審查相關制度，審核台灣已出版的書籍，對於捏造、歪曲事實，發表、散步危害國家安全的文字或者信息者、新聞工作者、出版者及製作、傳播、出版危害國家安全的音像製品或者其他出版物的行為提出管理方針，「有效查禁台獨分裂書籍，書籍出版者處有期徒刑、無期徒刑或死刑」。

移民方面，中方也提到，「由大陸移民五百萬人口，年齡在18到45歲之間，攜帶嬰幼兒，全家移民，台灣22個縣市以壓制台灣反抗勢力，中央對台辦可以成立接管台灣預備幹部局，在大陸16個500萬人以上大城市的台辦，可以成立接管台灣預備幹部處，盡快培訓一批25歲到35歲的幹部，準備在全台不安定的形勢下舉家移民到台灣，對口接收台灣22個縣市，壓制台獨勢力」。

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