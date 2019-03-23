韓國瑜夜發訪港心得...隻字未提會見中聯辦

2019-03-23 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜22日出訪香港引發輿論撻伐，他被爆稱不丹在阿爾卑斯山旁，且居民都「傻傻的」，還踏入中國人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室，但韓在訪港心得中對上述兩件事隻字未提，還說「香港每一處、每一人，都有值得我們學習的地方」，被網友怒罵「學什麼？怎麼當特首嗎？」。

韓國瑜在臉書貼文中，先談及與特首林鄭月娥女士見面，提起高雄市能夠加強將農產品銷往香港，也能藉由香港人的旅遊消費能力，推動高雄市的觀光政策，韓認為，此行認識許多新朋友，做了更多生意與力拼經濟，香港有值得他與市府團隊學習的地方。

有網友發現，韓國瑜疑似刻意忽略自己踏進中聯辦與地理0分、嘲笑不丹人的事件，韓國瑜22日晚間驅車到香港中央駐港聯絡辦公室（中聯辦），與中聯辦主任王志民見面，這是首次有台灣地方首長進入中聯辦並與中聯辦主任會面，但韓國瑜稱雙方只是吃晚餐與交流感情，引發各界撻伐「與魔鬼交易」。

韓國瑜今日在致詞時也提到，「在我印象中喔，這個最快樂的國家，大概在阿爾卑斯山旁邊像不丹，與世無爭，居民都傻傻的很單純，隨便有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」；此話一出立刻引發網友砲轟「瑜公移山」、「這就是高雄人選出來的市長」、「太丟臉了」。

韓國瑜臉書全文

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