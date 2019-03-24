台灣人不是笨蛋！ 王浩宇轟韓國瑜踏上統戰路

2019-03-24 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今（24）日繼續重砲抨擊高雄市長韓國瑜，王批韓「正在走中共統戰路徑」，但「台灣人並不是笨蛋」，不少人也體認到中國對台威脅，國民黨要搞清楚「多數台灣人並不支持統一」。

王浩宇在臉書貼出他在三立《鄭，知道了》節目中發言，以「春秋時代」著名政治家管仲命名的著作《管子》中曾提過，若齊國想要滅掉鄰近的魯國，只要用貨幣戰就可將之消滅；他認為，目前中國就是用這招，一方面以農產品外銷利誘韓國瑜，另一層面打著拚經濟的口號給台灣民眾灌迷湯，就是想達到一國兩制的目的。

王浩宇提到，中國最近幾年來在香港實施「大灣區融合計畫」，就是要打壓港獨與民權運動，將深圳、澳門、廣東、香港融合為一體，加以稀釋、消滅「香港人認同」，讓香港人覺得自己是「大灣區人」，中國現在也款待台灣的村、里長與民意代表前去參訪，分明不安好心。

王浩宇指出，韓國瑜走上中國打造的統戰道路，在各界的聲量已經重傷，他呼籲國民黨不應該誤判形勢、繼續傾中，原因在於大部分的台灣人都不想要與中國成為親密的一家人。

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