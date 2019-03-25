蔡英文牽紅線 技術團團長抱得外交部美人歸

2019-03-25 17:24

〔特派記者蘇永耀／諾魯報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」於諾魯時間25日下午參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮時，特別為技術團團長李宜龍及外交部亞太司科長黃美君牽紅線，兩人自同在吉里巴斯時已相戀6年，總統在致詞時先說「你們真的可以考慮一下未來」，隨後李宜龍當場向黃美君求婚並獲應允，總統還祝福兩位要好好的幸福。

蔡總統也邀請諾魯總統瓦卡伉儷一起與這對戀人合影，祝福未來。

總統晚間在諾魯總統舉行的國宴上也再次以這對戀人為例，強調兩國關係也將甜蜜及長久。

「台灣農畜教育中心」由蔡總統與瓦卡總統共同揭牌啟用，技術團團長李宜龍簡介技術團農場管理理念與成效。

蔡總統致詞表示，「台灣農畜教育中心」開幕，代表台灣和諾魯的合作，又跨出了新的一步。這幾年，我們在台灣非常重視食農教育，政府除了啟動推廣計畫，也推動食農教育的立法工作。現在，透過這個中心的成立，可以把食農教育經驗跟友邦好朋友分享，這就是一起成長、一起進步。

蔡總統進一步指出，這幾次出訪，行前她都交代外交部長吳釗燮，一定要安排來技術團。她來技術團不是為了聽取簡報，而是希望來這裡給外交最前線的技術團同仁最大的鼓勵。她也請吳部長務必考量給大家多一點福利，一方面照顧大家，一方面也為了留住人才。

蔡總統強調，去年開始，駐地技術團的房屋和子女教育補助費，都已更改為比照政府單位外放的同仁，讓大家在海外打拚時，有更多的支持。

蔡總統接著話鋒一轉，提及李宜龍團長和黃美君科長這次都在，現在技術團待遇提升，有更好的待遇，「你們真的可以考慮一下未來」。

李宜龍並在蔡總統、瓦卡總統伉儷等見證下，向黃美君求婚，她也當場允諾，現場氣氛相當溫馨感人。

蔡總統說，他們的故事讓我們知道，不論台灣跟諾魯的地理距離有多遠，都一定都會開花結果，也包括外交與婚姻。

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