韓國瑜赴中聯辦無法可管 邱垂正：但應正視香港社會不滿與抗議

2019-03-25 09:52

〔記者黃佩君／台北報導〕高雄市長韓國瑜今將赴深圳與國台辦主任劉結一會面，而陸委會副主委邱垂正也說赴港澳的確無規範需申請、許可。但雖無違法，邱垂正也強調香港社會對中聯辦有很多很爭議的負評，他希望兩岸交流合乎對等尊嚴規範、同時注重社會觀感跟國際視聽；陸委會已提醒高雄市政府，這些事情已引發香港社會極大的不滿跟抗議，應該要正視這種聲音。

韓國瑜赴港澳中聯辦引發爭議，但也引發無法可管問題。邱垂正今在立院經委會再度重申，赴香港澳門交流未規範需申請及被許可；但他也說，若相關行為規範涉及公權力或政治議題協商機制，這些議題兩岸條例規範就沒有分區域。

而儘管赴港澳進中聯辦並不違法，卻引發香港社會惡劣觀感。民進黨立委陳亭妃出示香港報紙《成報》以頭版批韓國瑜賣台，邱垂正也說香港社會對中聯辦的確是有很多很爭議的負評。

邱垂正說，香港民眾對一國兩制的信心可以說來到歷史新低，是1997年以來最低，特別是年輕人對一國兩制沒有信心是來到最低的程度。

他也強調，中聯辦是香港民眾非常敏感的機構，操弄特區政府一國兩制，讓一國越來越加大弱化了兩制；同時也不斷在每次選舉打壓民主黨派，以及設法限縮香港自由法制跟人權，所以香港社會對中聯辦是有很多很爭議的負評。

邱垂正也說，希望兩岸交流合乎對等尊嚴規範、同時注重社會觀感跟國際視聽，陸委會已提醒高市府這些已經引發香港社會極大的不滿跟抗議，我們應該要正視這種聲音。

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