韓國瑜訪港會中聯辦主任 香港泛民派批「魔鬼的交易」

2019-03-23 09:55

台灣地方首長 首次進到中聯辦

〔記者鍾麗華、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨率團訪中，首站到香港，韓一抵港，就由中聯辦台灣事務部部長楊流昌接機，中午會見香港特首林鄭月娥，下午舉行農產品推介會暨簽約儀式，傍晚進入中聯辦與中聯辦主任王志民見面。這是首次有台灣地方首長進入中聯辦並與中聯辦主任會面。

羅冠聰斥韓 成一國兩制操盤手

對此，香港泛民派人士群起批判，前立法會議員、香港眾志創會主席羅冠聰批判，這是「魔鬼的交易」，韓此行變成「一國兩制操盤手」，絕非以「拚經濟」等說辭就能搪塞過去。

韓國瑜晚間登船遊維多利亞港前受訪證實，確實與王志民共進晚餐，但純粹是情感交流，認為香港與高雄間應增加交往頻率，互相間多來多往。王則表示，過去往來太少，很可惜，並認為香港可提供高雄更多發展的機會、做生意的機會，韓回說很認同。韓國瑜強調，雙方感覺氣氛非常融洽。

韓與王志民餐敘 稱純情感交流

韓國瑜表示，尊重香港政府一切安排，高雄的未來只有朋友、沒有敵人，只有道路、沒有圍牆，所有香港政府的安排，只要時間允許都欣然接受。

韓國瑜說，歪嘴雞不需要挑米吃，所有對我們伸出溫暖的手，我們都當成好朋友，至於香港內部有甚麼不同看法，喜歡也好、不喜歡也好，讓香港內部自己去處理，我們完全尊重。

香港中聯辦昨晚也在官網發布「王志民會見台灣高雄市長韓國瑜一行」的訊息，指稱：「我辦主任王志民在辦內會見台灣高雄市長韓國瑜一行，並介紹香港回歸祖國二十一年來取得的巨大成就和進步。」

羅冠聰表示，中聯辦是中共在港代理人，「韓王會」儼然是宣佈韓市長在中共及兩岸關係中的重要特殊地位。在清醒的台灣人眼中，中聯辦這個向韓國瑜高調的祝福，應該是記慘痛的「死亡之吻」。

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