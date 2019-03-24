「說話像親共人士」香港人看韓國瑜見特首也覺得怪

2019-03-24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪港澳，不僅面見港澳特首，還密訪港澳2地的中聯辦主任，引起輿論譁然；對此，有香港人覺得，韓國瑜的話術非常像香港親共人士的說詞，懷疑此事不單純。

日前有網友將韓國瑜會面香港特首的相關新聞，分享給他的香港朋友，想詢問對方的看法。

這位香港人指出，很少有台灣的政治人物能前往香港訪問，因為香港政府一向不歡迎台灣的政治人物，而這次韓國瑜非但能出訪香港，還能直接與香港特首會面相當古怪，更何況韓國瑜並非什麼地位崇高的人物，僅僅是地方首長而已。

他指出，而且韓國瑜的言論非常像香港親共人士一貫的用詞，像是「著重經濟、不談政治」等話術，以及高調宣示「我當上可以有什麼利益」等等，開玩笑稱韓國瑜「會不會是特務或是內奸啊」；對此也有不少網友留言表示「你朋友見解很獨到耶」、「旁觀者都看得出來了」、「他去新加坡就算了，去香港是要拼特首選舉嗎」、「他可是未來要當特首的人，當然要見面」

無獨有偶，香港民主派的民間組織「社區前進」的召集人林兆彬3月22日也在臉書發文表示，韓國瑜「政治放一邊，全力拼經濟」的口號，與香港保皇黨（建制派）的「民生最優先，政治放一邊」如出一轍；他指出：「當經濟上倚靠中國，中國必定會在政治上影響你、干預你。」

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