自由民主價值不能賣！謝志偉：世界畏懼中國但尊敬台灣

2019-03-25 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，高雄市長韓國瑜在香港簽下大單，反觀台灣連兩年未獲世衛大會邀請函，有市政監督聯盟批評執政黨，以及世衛組織發言人表明若無「兩岸諒解」甭期待台灣取得WHA入場券等。對此，駐德大使謝志偉的「謝志偉粉絲頁」今貼出〈外交是「內奸」的延長？〉一文，直言價值不能販賣；台灣雖被孤立但被尊敬、中國雖被畏懼，但不被尊敬。

謝志偉引述媒體報導後表示，他以扁、英兩任政府駐外大使請教，「前朝政府和中國簽的『兩岸諒解』是出賣了台灣什麼？可不可以拿出來聞香一下？」並自述2006年在德國任職時，曾有某政治人物探詢「台灣若同意是中國的一部份，中國會同意在日內瓦的世衛大會裏的中國代表團裏分一個位子給台灣」，但他僅回「請跟中方説，自由民主的台灣不可能成為專制獨裁的一部份」。

謝志偉指出，2008年政黨輪替後，「兩岸諒解」出現，他不知道內容，「但那八年間，台灣政府顯然對中國聲稱『台灣是中國的一省』相當地配合」，以至今天小英政府有點骨氣就被中國打壓，並反問「說，你們諒解了什麼？是誰出賣了台灣？出賣了靈魂？是誰在為霸凌自由民主台灣的中國共黨政權當內奸？」

謝志偉提到，若有種、真厲害，去跟中共政權控制不到的地方簽約，也別找其同夥賣，「賣到他們管的地方，是他們厲害，不是你們厲害」，並稱自由民主台灣原本是下蛋金雞母，卻被潑屎潑尿，「再來嫌牠臭，還嘲笑它GG了，最後再踩碎牠的蛋，然後罵牠不會生蛋」、「寧有天理？！」

謝志偉提及，小英政府的外交官都能體會，「台灣被孤立，但是被尊敬。中國被畏懼，但是不被尊敬」；價值可以選擇，但不能販賣，能賣的是人格而非價值。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/