韓國瑜辯稱暗訪中聯辦是交朋友 苗博雅批：胡扯邏輯也可以通

2019-03-23 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市市議員苗博雅就高雄市市長韓國瑜密訪香港中聯辦提出看法，苗博雅以13年前時任司法副院長城仲模大法官捲入緋聞後來請辭為例，直言「任何官員出席不當聚會，就說自己只是去聊天。」早知道當時城仲模就說，「我只是代表司法院去交朋友。我只有道路、沒有圍牆，尊重對方的安排」。

韓國瑜昨以台灣民選地方首長身分，密訪中共駐香港的實質控制機構，並且拒絕跟中央交代會談內容。在被陸委會疑慮此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，並重視社會觀感與國際視聽時，韓國瑜回應陸委會：「非常無聊，都是不必要的雜音」他表示，不要太多邪門歪道的思想，羈絆住我們發展的機會。

苗博雅對此直批，韓國瑜以台灣民選地方首長的身分拜訪中共控制香港的機構，就是以不適合的身分，前往不適合的場所，見了不適合的對象。

苗博雅先描述，13年前時任司法副院長城仲模大法官，被媒體爆料，和非配偶的女性開車上摩鐵，待了70分鐘。如今韓國瑜前往香港中聯辦，也是相同問題。

苗博雅說，假使，一個政府官員，跟非配偶的人進摩鐵70分鐘，竟辯稱只是借廁所、只是聊天、天南地北交朋友、只有道路沒有敵人、尊重別人的安排。配偶要他說明進摩鐵談了什麼，還回嗆說無聊，輿論能接受嗎？早就因為試圖愚弄大眾被砲轟到體無完膚準備下台了吧。

苗博雅強調，韓國瑜在沒有議會監督授權、沒有媒體旁聽的情況下，民選首長密會中共中聯辦，竟然可以用「只是聊天交朋友」來搪塞辯解？大酸韓粉，台灣人不能接受官員參加不當餐敘，不能接受官員扯謊。但竟然能接受高雄市長出訪密會中共中聯辦官員，還拒絕向陸委會、向人民交代會面內容？那以後任何官員出席不當聚會，就說自己只是去聊天。反正韓粉都覺得沒關係嘛。

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