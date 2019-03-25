韓訪中規格超過城市交流？ 柯P：呵呵呵

2019-03-25 11:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜率團赴中國城市交流，在港澳時見兩地特首及中聯辦主任，昨訪深圳市委書記王偉中，今傳出下午還將會見國台辦主任劉結一，各方評價不一。台北市長柯文哲今早受訪被問及怎麼看韓訪中的規格時表示，他通常只有見市長，只是城市交流。媒體追問所以他意思是指韓超過城市交流？柯僅呵呵笑說，「挖洞給我跳」，沒有進一步回應。

柯也說，韓國瑜這次拜訪中國官員的背後含義，應該去問韓國瑜，他怎麼會曉得，怎麼老是拿別人的事情來問他。

談到韓國瑜承認九二共識，對岸對韓很友善，那他的兩岸一家親、親美友中是否問因此改變，柯說，其實戰略不太會變，例如親美有中，2017年就講過，戰略的東西就算是要變也不會急轉彎。

至於怎麼看韓國瑜開玩笑稱還可以選特首？柯直言「這應該是失言」，隨即打迷糊仗反問「今天怎麼這麼多沒看過的記者」，沒再多說。

此外，韓國瑜不斷被拱選總統，他的夫人李佳芬昨被問及會不會支持，巧妙回答「會叫他去洗衣服」，今天媒體也問柯，那夫人陳佩琪會叫他去洗衣服嗎？柯對此笑說「我們家有洗衣機」，接著自爆從來沒有洗過衣服，都是陳佩琪在洗。

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