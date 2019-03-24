朱立倫嗆黨中央 沒聽過「徵召式的初選」

2019-03-24 10:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕外傳國民黨有意採「徵召式初選」，「被動」將高雄市長韓國瑜納入總統初選機制，黨主席吳敦義也鬆口表示，「這是可能的安排」。前新北市長朱立倫今天表示，要徵召就大大方方徵召，假設黨中央確定徵召韓國瑜，他會大力支持，但沒有「徵召式的初選」或「初選式的徵召」。

朱立倫今天上午出席前立委江惠貞父親江登樟告別式時受訪表示，他一再強調，要徵召就大大方方徵召，假設確定徵召韓國瑜，我們就大力支持，沒有所謂「徵召式的初選」或「初選式的徵召」，要參加初選者自己來報名，要不然就是確定徵召韓國瑜。

被問到是否不願意和韓國瑜一起進入初選？朱立倫否認說，「不是」，黨中央的徵召有明確規定，該徵召就徵召，沒有「徵召式的初選」，除非以後制定一個新規定，叫做「徵召式初選」或「初選式徵召」，民眾也聽不懂，徵召就是徵召，初選就是初選。

朱立倫表示，吳敦義目前只是提出一個建議 ，但必須要有全黨共識，才可能進行。

對於黨中央初選制度一變再變，是否感到不公平？朱立倫說，最重要的是團結，初選只是過程，最後仍是一個團隊，大家團結一致，共同打贏2020選戰。

媒體詢問，萬一黨中央採「被動式徵召」韓國瑜領表，是否還會加入初選？朱立倫表示，他不能回答這種假設性問題，因為現在制度根本還沒有出來，而且大家也聽不懂什麼叫做「徵召式的初選」。

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