鄭南榕殉言論自由30週年 葉菊蘭憂心假消息充斥

2019-03-23 17:56

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕時逢被奉為台灣民主先驅的鄭南榕自焚身亡滿30週年，台灣大學研究生協會今舉辦紀念活動，除追悼為言論自由殉道的鄭南榕，也希望喚起民眾，能夠珍惜得來不易的民主及言論自由。

今年紀念活動除了除了播放鄭南榕受難的相關影片，也同樣邀請日本櫻人劇團演出「七十一日的台灣白百合」，提醒民眾我們能生活在有言論自由保障的現在，是因為鄭南榕的殉道而來。而包括鄭南榕遺孀，前行政院副閣揆葉菊蘭、前立委姚文智、學運領袖林飛帆等人，也都到現場致意。

葉菊蘭說，藉由舞台劇的演出，能夠讓以年輕人能接受的方式，傳達言論自由的重要、白色恐怖的歷史。鄭南榕事件過了30年，現在已經擁有百分百的言論自由，在這言論自由像空氣的同時，卻也面對來自中國的挑戰，假消息、假新聞的充斥，即使有言論自由，還是必須為言論負責。她也提到希望新聞媒體在報導新聞時，能夠秉持鄭南榕的精神「新聞無畏，消息無偏」，也就是無所畏懼，並且追求事實。

台大研究生協會會長許瑞福表示，去年研協第一次舉辦台大言論自由日活動紀念鄭南榕，鄭南榕的精神和行動促使台灣人得到言論自由，但台灣年輕人卻愈來愈習慣言論自由，日本劇團沒有既定偏見，自發性上演鄭南榕的故事，可以帶給台灣更多的刺激和思考。

台大研協前會長王昱鈞表示，去年他舉辦第一屆台大言論自由日，是看到校園內很少有學生在討論言論自由日，就想到可以用鄭南榕爭取言論自由的故事來激起討論，剛好日本劇團導演馬場櫻來台灣參加藝術市集，因緣際會認識台灣的人權人士和白色恐怖受難者，回日之後改成故事在日本上演，他因赴日交流和馬場櫻導演相識，促成今年的紀念活動，除了台大，也與成大、東海、交大、清大等校一起完成，希望喚起更多年輕人認識鄭南榕，守護言論自由的價值。

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