反共轉親共讓人不齒 黃國昌揭「國、共話術陷阱」

2019-03-23 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今日在社群媒體發文抒意，指國民黨、人士從「反共」轉變為「親共」，讓人不齒。他認為，以前反共是為了對內實施威權統治；現在親共則是要合理化買辦利益。黃國昌強調，拚經濟與實踐公平正義互不相斥，是可以並進的價值，呼籲「別再落入KMT與中共的話術陷阱了」。

黃國昌感嘆，同一個人、黨可以從「反共」變成「親共」，如此轉折讓人不齒，但這並非「精神分裂」，而是符合「權力與利益」的邏輯。黃舉例，以前反共是要拿來作為對內威權的藉口，合理化國民黨打壓民主的戒嚴權力；現在親共則稱是為了復興中華，要全力拚經濟、接受一個中國等來合理化國民黨買辦利益的逢迎統戰。

黃國昌點破，捍衛民主自由、實踐公平正義與追求經濟繁榮、提升人民收入互不相斥，是可以並進的價值，呼籲「別再落入KMT與中共的話術陷阱了」，應該將力氣放在認真做實事，將台灣建設成一個更美好的國家之上。

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