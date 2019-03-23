國民黨擬找人代韓領表？ 組發會：除非韓主動委託否則無效

2019-03-23 13:44

〔記者施曉光／台北報導〕在藍營苦惱如何讓最被看好的高雄市長韓國瑜納入總統初選之際，今日傳出國民黨中央高層已經準備安排由他人代韓領表、登記的說法，國民黨組發會主委李哲華澄清，未來除非有韓國瑜出於個人意志的委託書，任何人都不可能逕自幫韓領表、登記，對於傳聞所謂黨中央「已做好準備」，他感到不解。

李哲華指出，組發會擬具4月初要送中常會討論的「中國國民黨第十五任總統副總統選舉總統候選人提名作業要點」（草案），完全參照4年前的作業要點擬訂，其中的確規定參選人可以委託他人領表、登記，但必須要有本人簽名蓋章的委託書，如果不是本人簽名蓋章，就會被選務單位視為無效，況且這屬偽造文書公訴罪，現在已經是民主法治的時代，應該不可能發生幫人家刻印章、簽名的情況。

此外，另有黨內人士指出，受託代他人領表、登記者，除了要有韓國瑜本人簽名蓋章的委託書外，還得出具韓國瑜的身分證或黨證，因此在韓國瑜沒有主動領表、登記意思的情況下，安排他人代韓領表登記的作法，根本就不可行並且違法。

一般認為，最好的情況還是韓國瑜出於主動意願領表、登記，否則另一種可能作法就是在「中國國民黨第十五任總統副總統選舉總統候選人提名作業要點」提報中常會討論時，透過中常會決議以韓國瑜為國民黨2020不可被忽略的最強人選，免經領表、登記，直接納入初選名單，屆時就看朱立倫、王金平方面能否抵擋基層普遍拱韓的政治壓力，以及是否願意接受「韓國瑜高牆」的檢驗，而加以反對。

黨內人士分析，組發會所擬作業要點完全依照4年前的內容擬具，如此不論朱、王，才不會有話說，況且國民黨主席吳敦義似已傾向只當「KING MAKER」，唯一目標只有爭取勝選，吳所主導的黨中央不必自己惹禍上身，而依照過去作法領表、登記都可委託，但一定是得經由本人授權。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/