小英觀看海豚復育 帛琉總統親駕船導覽

2019-03-23 10:58

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕蔡英文總統「海洋民主之旅」今天上午在帛琉乘船出海，比較特別的是，重視環境保育的帛琉總統雷蒙傑索親自駕船載著蔡總統等一行到帛琉附近海域的尼可灣及海豚灣，並觀看海豚復育成果。

帛琉以自然景觀聞名於世，也是潛水愛好者的天堂，帛琉政府致力於環境保育與永續發展，例如創立國家海洋保育區。雷蒙傑索總統為示禮遇與重視，特別親自駕船陪同蔡總統見證帛琉的海上風光。蔡總統也在雷蒙傑索指導下試著駕船。

來到海豚灣的海豚保育池，總統除仔細觀看海豚餵食表演，並進行互動。不過在移動過程，因路面高低而腳步踉蹌險些跌倒，一旁安全人員隨即將總統扶起。

談到與海豚互動經驗，總統說，觸摸時感覺皮膚很硬，但是很可愛。而當隨行媒體問到高雄巿長韓國瑜可能參與國民黨總統初選角逐，蔡英文則反問記者：「你怎會在這裡問我這問題。」

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