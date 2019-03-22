中國反對過境夏威夷 蔡總統：拜訪朋友還要鄰居同意？

2019-03-22 15:54

〔特派記者蘇永耀／帛琉報導〕對於中國再次打壓台灣出席今年世界衛生大會，甚至還反對正出訪南太友邦的蔡英文總統過境美國夏威夷，蔡總統今日在帛琉回應此事說，台灣總統去哪出訪，不用經過北京同意。她並反問：你有聽過去拜訪朋友還要鄰居同意的嗎？

總統並強調，在太平洋友邦，TaiwanCanHelp 不只是口號，更是每天的實踐。台灣有能力照顧友邦國民的健康，為國際社會付出，但2300萬台灣人的健康權，也不該被消失。

總統稍後也在臉書上說，提到這次訪問的帛琉總統雷蒙傑索，提到他堅持發展觀光要多元永續，品質比數量更重要，去年起，帛琉雖然減少了來自中國的航班，但也堅持要維持旅遊的品質。

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