綠營總統初選 姚嘉文：比較支持蔡英文

2019-03-23 10:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨總統初選昨截止登記，由於不只一人登記參選，5人協調小組今將舉行首次會議，討論協調相關事宜。民進黨前主席姚嘉文今出席「第九屆海內外台灣國是會議」受訪時表示，人選由黨中央協調，他沒有意見，但他個人比較支持蔡英文；台灣國家聯盟總召吳樹民則說，他會全力支持最後出線的人。

「第九屆海內外台灣國是會議」今在台北召開，由副總統陳建仁擔任開幕致詞貴賓，僑委會委員長吳新興、民進黨前主席姚嘉文、台灣國家聯盟總召吳樹民、前行政院長游錫堃等人也都出席，來自海內外的台灣鄉親，針對台灣面臨的國際局勢一一討論。

針對民進黨總統初選，吳樹民表示，民主制度應該越多人出來競選、談理念，最終出線的人選，他們就會支持；吳樹民說，民主機制就是當選的人就是候選人，所以無所謂支持誰，但候選人必須讓台灣人民了解自己的理念方向；針對總統蔡英文近3年來的兩岸關係，吳樹民說，蔡英文很穩定，小心處理兩岸議題，他認為歐美國家應該很滿意。

針對前行政院長賴清德拋出的務實台獨3方向，吳樹民表示，事實就是這樣，台灣本來就是主權獨立的國家，比較激進的人覺得這樣還不夠，但事實上的狀況大概就是這樣而已。吳樹民也表示，未來所有台灣人當然是希望用台灣的名稱，但目前的情勢就是中華民國，但未來應該要想辦法正名制憲，改變目前的現狀。至於未來若是由蔡英文與賴清德搭配參選，是否會支持？吳樹民說，這是他們的選擇，無法代為發言。

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