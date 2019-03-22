蘇貞昌：諒解歐陽娜娜表態 更因此知道自由可貴

2019-03-22 12:17

〔記者邱俊福／台北報導〕針對藝人歐陽娜娜因被中國網友質疑支持台獨發聲明表示「我以身為中國人驕傲」，且父親、國民黨發言人歐陽龍認為是因兩岸關係急凍造成，行政院長蘇貞昌今天對此表示，台灣最可貴也是與中國最不一樣的地方，就是自由與不自由的差別，需諒解在中國活動藝人有時不得已的表態，但我們更要知道自由的可貴。

蘇貞昌表示，台灣最可貴也是與中國最不一樣的地方，就是自由與不自由的差別，在自由的台灣，大家有何想法都可以講出來，不論講何種不同，都會被社會包容，在中國不管多有錢的商人都可以半夜不見，在如何漂亮的女星都消失被關好長的時間。

蘇貞昌表示，像歐陽娜娜10多歲的女孩，只想唱歌、表演，也被迫要發聲明，就是到了不自由的國家，要於不自由的社會裡，有一點空間跟存活，只好被迫，只好這樣做，所以台灣人更要珍惜我們跟中國最大的不同，也更要珍惜多少代台灣人的努力，才有這個自由，我們更要珍惜這個自由，要維護不容易。

蘇貞昌表示，他就是從當國民黨一黨獨大壓迫，也是不自由的年代，連連續劇看一半都會被停掉，唱歌都會被禁歌的年代，打開民主大門走到今天，今天這個自由不是輕易能夠得到，中國要掙開不自由的枷鎖，也還要一段時間，我們要特別諒解在中國活動的藝人，有時不得已的表態，但我們更要因此知道自由的可貴，珍惜自由的不易維護，更要珍惜在自由的國度裡，要好好的團結，對抗外來想要併吞讓我們不自由的力量，只有團結，彼此合作，才能維護得來不易的自由。

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