王金平駁民調低 「自己做的比別人更精準」

2019-03-21 18:17

〔記者張菁雅／台中報導〕前立法院長王金平今天到台中市出席台灣機械工業同業公會會員大會，會前接受媒體訪問，針對他在的民調數字較低，王金平說，他做事一向沒有對外宣傳，所以人家沒有看見他的努力，他自己也做民調，他的民調比別人更精準，對自己有信心。

媒體相繼針對有意參選總統者進行民調，王金平民調落後其他人選，對此，王金平說，他做事一向沒有對外宣傳，所以人家沒有看見他做的努力，他要選舉，當然會自已做民調，他做的民調比別人更精準，但不會對外公布，去年九合一選舉時，他就為台中市長盧秀燕做了近10次民調，結果都很準。

王金平也說，別人的民調是參考而已，怎麼知道準不準？他自己做的民調，他最清楚，他對自己有信心，媒體民調不會影響他參選意願。

另外，盧秀燕日前送太陽餅給前新北市長朱立倫，被視為公開挺朱立倫參選總統，媒體問王金平對此看法，王金平說，尊重她。

至於新版身分證是否放上國旗一事引發討論，王金平說，國旗代表中華民國，每當在國外看到國旗飄揚，內心感動與身為中華民國國民的尊嚴都能呈現出來，所以國旗還是應該放在身分證上。

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