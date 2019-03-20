小英總統和賴清德比較看好誰？ 王金平：這我不敢說

2019-03-20 18:45

〔記者吳正庭／金門報導〕蔡英文總統和賴清德，王金平比較看好誰？表態競逐2020總統大位的前立法院長王金平今天被媒體問到這個問題，反應很快地說：「這個我不敢看……不敢說」，王金平說，未來將協助金門建造成和平之島、觀光之島，讓金門光耀於世界。

王金平今天到金門參加由民間企業業者顧正德發起的「王金平參選2020總統金門後援會成立大會」，步行到金門王氏宗祠上香後，被媒體問及對於賴清德最近投入民進黨總統初選，究竟「看好小英總統還是賴清德？」王金平立刻調整語氣說：「哦、這個我不敢看……不敢說」，引發現場一陣笑聲。王金平說，每個人參選都有他的理念、價值和定位，希望賴清德把他的理念講出來，讓大家知道。

王金平說，中華民國已屹立108年，應該固守中華民國，兩岸互相談論、對話、交談，進行所謂的「溝通」，把兩岸定位做好，讓兩岸重新建構和平穩定的境界。

王金平說，國內要能夠和諧、團結，台灣的經濟自然就能發展，希望尋求兩岸中華民族的共存共榮，讓這個遠大目標好好進行、達成。

王金平說，過去在台灣有金平之友會、後援會的成立，像金門這樣以整個縣成立後援會還是第一個，看到鄉親如此盛情、熱絡，未來一定會好好打拚，協助金門建造一個和平之島、觀光之島，讓金門光耀於世界。

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