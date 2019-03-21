遭質疑紀念侵台殖民者 宜蘭市願廣徵民意改「龍鄉樓」名

2019-03-21 15:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市公所斥資3200萬元收回原救國團大樓與志清堂，並改名為「龍鄉樓」，以紀念西鄉菊次郎，但樓名卻遭質疑是紀念侵台殖民者。宜蘭市長江聰淵今指出，西鄉菊次郎在宜蘭治水有成，民眾為感念他立碑紀念，才會選擇「龍鄉樓」為樓名，但既然外界有意見，他願意不拘任何形式，廣徵民意來修該樓名。

原救國團大樓與志清堂1984年興建，占地1500餘平方公尺，土地屬於市公所機關用地。在黨國不分年代，市公所將土地無償撥給救國團興建。後來，救國團變更為社團法人，無償撥用遭審計室糾正，2004年開始，才每年付給公所69萬5000元租金。

不過，宜蘭市民代表會與外界都質疑租金太便宜，且市公所辦公空間不足，要求收回救國團土地統一規劃使用；經多次協商，公所與救國團達成共識，在2016年以3200萬元價購救國團的地上物，土地與建築一併收回公所管理。

市公所為紀念首任宜蘭廳長西鄉菊次郎在宜蘭的治水貢獻，遂將收回的救國團大樓，以西鄉菊次郎的故龍鄉町命名。不料，消息一出卻引發外界熱議，有人質疑「龍鄉樓」的命名不妥，國民黨宜蘭縣籍立委參選人李偉華認為，以侵台之子出生地作為新樓紀念，對歷史真相與宜蘭人的扭曲與踐踏。

此事引發不少學者投書媒體，全民拔菜總部甚至要到市公所抗議此命名。江聰淵指出，市公所曾出過一本名為「蘭城先賢」的書，收錄從清朝時期至國民政府時代的有功先賢，西鄉菊次郎因在宜蘭當廳長時治水有成，也收錄其中，民間還自主募款，於地方上設立「西鄉廳憲德政碑」，緬懷西鄉菊次郎。

江聰淵說，當初命名時除了「龍鄉樓」，還有渭水樓、雪谷樓及雨新樓等選項，未來市公所規劃將與日本持續在觀光、文化等層面深度交流，基於國際外交與展現城市包容力，當初才會選擇以「龍鄉樓」命名。

「不拘任何形式，廣徵民意！」江聰淵表示，既然外界有意見，他願意不拘任何形式，廣徵民意來修該樓名，修改費用他願自掏腰包，歡迎各界踴躍給宜蘭市公所意見。

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