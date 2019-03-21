柯文哲外交成果 北市議員爆「內容複製貼上」

2019-03-21 12:23

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲人在美國出訪，也令外界好奇過去城市外交成果，台北市議員林亮君向台北市政府調閱資料發現，市府近年來在台北、上海雙城論壇簽了不少合作備忘錄（MOU），但細看2015、2018年內容幾乎都是「複製貼上」，內容相似度達90％；而2017年與上海市政府簽消保備忘錄，後續僅上海方拜訪北市一次，未如柯文哲所說「解決系統性問題」。

2015年台北市中山區與上海市閔行區MOU為，一、雙方將不定期就區政、社區業務交流。二、雙方建立兩地實地參訪交流管道。三、雙方觀摩區政社區運作、業務推動經驗、區級單位協調機制，以精進區政、促進區政業務創新。四、鼓勵兩區市民進行觀光旅遊及參與文化活動，行銷區域特色、發展觀光。

2018年台北市大同區與上市嘉定區MOU內容則有合作平台部分，一、雙方將不定期就區政業務進行工作經驗與成果分享，並推動互助與合作。二、雙方將建立互訪與交流連繫管道，以架構未來互利雙贏的平台。

合作範圍部分則是，一、相互觀摩學習區政業務推動經驗及區級單位開協調機制，汲取發展模式及長處，以精進雙方區政工作及創新，提升為民服務品質，共同攜手成長。二、鼓勵兩區民眾相互交流，推動城市觀光旅遊並參與文化活動，積極行銷雙方區域特色，以策進經濟發展互利共榮。林亮說，兩份內容相似度9成，複製貼上，真有實質效益？

林亮君說，柯文哲日前被媒體問及過去出訪成果，柯說通常都是相關局長出去，解決系統性的問題，還有和大企業簽的MOU、投資等計畫，被問及MOU是否有落實時，柯則說大部分有。但她向市府秘書處調閱MOU的紀錄和成果，發現後續落實狀況有待努力。

她說，如2015年北市和上海簽「交通電子票證技術經驗交流合作備忘錄」，但除隔年2月上海市交通委員會組團參訪北市、拜會交通局外，就沒其他的成果，沒更進一步動作；2017年又簽「消費者權益保護交流合作備忘錄」，後續只有上海市官員組團拜訪台北一次，並未發展更多長久性的消保制度，或是像市長所說「解決系統性的問題」。

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