表態支持「蔡賴配」 余天籲賴清德「聽天哥一次」

2019-03-21 10:44

〔記者謝君臨／台北報導〕前行政院長賴清德日前領表登記參與民進黨總統初選，引發震撼，由於總統蔡英文先前已表態將續拚連任，今天下午也將前往黨中央登記參與初選，引發雙方支持者各自表態；對此，重返立法院的民進黨立委余天今受訪表示，他真的很希望可以「蔡賴配」，並呼籲「清德，讓天哥說一次，兩個人好好協調一下」。

立法案今舉行區域立委補選就職宣誓典禮，針對民進黨總統初選，余天受訪直言這真是一個傷腦筋的問題，「蔡英文每次見到我，都叫余大哥，賴院長也是叫天哥」，等於一個是妹妹，一個是弟弟，兩個人現在這個情況，真的很傷腦筋。

不過，余天強調，大家有沒有想過，如果是賴院長出線，那4月份就可以知道結果，從4月到明年5月20日，還有一年多的時間，那蔡總統不是提前變成「跛腳總統」嗎？且蔡總統又是國防外交、兩岸問題的負責人，所以他很擔心這一年多的時間，是否會發生什麼事情，這誰都無法預料。

余天說，其實兩邊可以好好調解，他最希望的就是「蔡賴配」，真的很希望，他在這邊呼籲：「清德，讓天哥說一次，兩個人好好協調一下，不要使得本來會贏的局勢，又打得很難看，現在團結還來得及，我希望這樣子」。

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