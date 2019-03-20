綠委連署挺小英連任 陳水扁這樣看

2019-03-20 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德領表登記民進黨總統初選，引發各界震撼，許多民進黨籍立委昨日起連署表態要支持蔡英文連任，對此，前總統陳水扁今日在臉書「新勇哥物語」痛批「這不就是逼大家選邊站嗎？有必要嗎？」，這樣做反而陷總統蔡英文於不義。

陳水扁說，他非常欣賞蔡英文的一句話「要走在國家正確的道路上」，但賴清德登記參選後，隔天竟然就有很多立委連署要支持「某某人」，陳水扁痛批這些立委「蔡總統在講的話，你們有在聽嗎？有聽進去嗎？不要陷總統蔡英文於不義」、「你們現在做的事情是民主倒退走」。陳水扁還強調，他沒聽過初選有人登記、競爭，就叫做「破壞團結」、「製造分裂」。

陳水扁舉民國初年袁世凱被籌安會推舉為皇帝指出，當時籌安會反對民主，認為民主選出總統國家會動亂，主張恢復帝制，袁世凱聽了龍心大悅，於是把內閣制改成帝制，如今已100年過去，難道還對民主有恐懼症？初選本來就應該開放自由領表，有多出候選人本就有競爭。

陳水扁說，民進黨當初在公職選舉取消黨員投票，改採全民調，就是不想製造內部困擾，讓立委、黨公職選邊站，傷害感情，如今的連署「不就是逼大家選邊站嗎？有必要嗎？如果不連署就變成是反對嗎？還要分成兩邊嗎？這反而是製造分裂、破壞團結」。

陳水扁表示，他對此真的看不下去，「我相信這絕對不是蔡英文總統的意思，是你們這些人沒信心」。

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