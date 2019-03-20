總統初選蔡賴之爭 鄭文燦：盼協調獲最大共識

2019-03-20 12:05

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長賴清德登記角逐民進黨總統初選投下震撼彈，挑戰蔡英文總統競選連任，即將擔任民進黨總統初選5人協調小組成員的桃園市長鄭文燦今天上午表示，他先前訪美時說蔡總統的連任有助於台灣走在正確的道路上，返台後因賴清德登記參選，情況有一點變化，他希望黨內各方能夠坐下來，按照民進黨初選「先協調、再民調」的機制，能夠在協調過程得到最大的共識，讓結果更圓滿，初選只是一個過程，最重要的是要能贏得大選。

至於傳出民進黨原訂的協調期，恰好碰上蔡總統這次將出訪南太平洋友邦期間，對於黨的初選協調期是否延長？鄭文燦表示，這要大家決定，要累積大家智慧，充分討論後決定。

媒體追問賴神與小英的初選之爭如何圓滿解決？鄭文燦說，政治的智慧，方案很多，只要能達成更高的力量，台灣是我們最終的價值，要讓民主的台灣走向更穩、更好、更遠。

蔡英文總統今天上午在總統府接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」，陪同接見的鄭文燦在受訪時做了以上表示。

鄭文燦指出，他先前赴美國訪問時，美國的國會、智庫與相關人員，都對於蔡總統積極維護台灣民主價值與兩岸現狀給予高度肯定，認為台灣是走在正確的道路上。

鄭文燦說，蔡總統執政確實提高了台美互信，也讓美方更堅定支持台灣的民主與安全，相信蔡總統的連任有助於台灣走在正確的道路上，訪美時他提到2020對台灣內外都是非常關鍵的挑戰，盼大家盡一份心力，幫助蔡總統連任。

不過，他坦言，返台以後，民進黨內政治情況有一點變化，賴清德參與總統初選的登記，越是困難的時刻，黨內越要冷靜、團結，越要能夠發揮智慧，來化解未來競爭可能帶來的負面效應。

「當然，我是有點憂心，這是事實」，不過，鄭文燦表示，這是民主的初選過程，他希望黨內各方能夠坐下來，按照初選「先協調、再民調」的機制，能夠在協調過程得到最大的共識，讓結果更圓滿，民進黨有初選5人協調小組，黨主席會向中常會提名，按黨的規定，在民調之前，需要進行協調，不管是現任的蔡總統或者挑戰者，「我想協調是必要的，能讓競爭過程中產生更大的力量，而不是內耗」。

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