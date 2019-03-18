他點名「18魔王」小英或賴神都難對付 網友：中肯

2019-03-18 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今天領表參選民進黨總統初選為2020總統大選投下一顆震撼彈，網路上各大社群也隨處可見網友熱烈議論。本土樂團拷秋勤今天在臉書粉專上列出一張「咖撐魔王列表」，並表示這列表中的18「魔王」無論是賴清德或是蔡英文總統「難以對付的」。

拷秋勤在臉書上呼籲2位初選參選人，「可以考慮看一下，上面列表這些東西多可怕」，並且呼籲「要不要台灣人，自己先團結一下比較好」。

網友在底下留言表示，「一定要團結」，「這些點很中肯」，「只要符合民主程序出來的候選人，台灣優先捍衛台灣，我們都會支持」。

拷秋勤所列出的「咖撐魔王列表」如下：

① 恨透新潮流

熱衷操作陰招的假掰精算師

【蚵仔】 與他的白蓮教

② 怎麼嘴砲唬爛

都還是會被捧成神

【蛞蝓】 與 牠的迪士尼軍團

③ 九頭蛇台灣分部

【國民黨太陽三公】

剪綵王 + 喬王 + 海豚王

④ 【維尼熊】

與 牠的強大人頭網軍

⑤ 各大收錢辦事

的 政治公關撈仔公司

⑥ 擺明拖著

等 2020選出新主子

抱腿的 NCC 眾官員

⑦ 800壯士 與 李來希們

⑧ 坐在夏威夷 或 加拿大家裡

看著中天

嫌台灣越來越爛的【天龍權貴】

⑨ 覺得 228 死人就死人

家屬苦痛 干我屁事的 【屁孩世代】

⑩ 忙著玩抖音自拍的【天然統】

⑪ 通告接到滿 造謠噴到爽

的 【關西造謠名嘴團】

⑫ 由 中天 / 東森 / TVBS

奇摩 / 中時 / 聯合

所組成的【親中媒體鍊】

⑬ 天龍國的

貴婦下午茶看店面炒房團

⑭ 紅頂商人

紅頂工商大老

⑮ 中華演藝圈

一點都不能少

最愛講內地的舔共藝人們

⑯ 國家不重要

誰讓我發大財，我就支持誰

的拚經濟選民

⑰ 仇同萌萌邪教大軍

⑱ 只要沒有100%完美

就會嘟嘴不開心鬧彆扭

說要教訓你的覺醒小清新

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