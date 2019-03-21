民進黨前高市議員羅鼎城退黨 傳有意挑戰旗山區立委

2019-03-21 07:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨前高市議員羅鼎城，今天凌晨透過臉書聲明退出民進黨，理由是「理念未合」，他在退黨聲明稱「完全執政完全傲慢」，地方則盛傳，他有意挑戰高雄旗山區立委。

羅鼎城在臉書指出，已經忘記從何時起，開始刻意逃避家鄉長輩們「關切」的眼神，只因家族長輩多是公教人員退休，逢年過節家族聚會時刻，他總藉口另有事情而避免與長輩們碰面。

在他此生中，從未曾想過自己竟會因蔡政府年金改革、而遭受家族親友冷眼相待，當然他也曾提出改革必要理由，試圖說服遭改革的長輩，然說者雖有心，聽者卻早已聽不下去。

他認為，年金並非不能改，但政府不能刻意忽略原應受信賴保護的6%利息部分，這是少數比較明理長輩們的論點，也希望政府能回復該部分的利率；如今的作法，只得在窮盡救濟途徑後，聲請大法官會議解釋年改政策是否違憲，身爲律師，為長輩爭回應享有的權利，變成責無旁貸的任務。

思考許久，為軍公敎爭取權益，明顯牴觸民進黨的政策，只有退黨，才能無拘束地發揮所能，盡力達成長輩們的期望。

他說，不久之前，在中山大學政治學研究所內與前所長及某位議員不期而遇，經過4年的議會洗禮，沒想到他們共同心聲竟是「完全執政實際上是完全傲慢」，立法機關淪為行政機關的橡皮圖章。完全執政並非不妥，市府欲推行對人民有益的政策時，自可免去議會在野黨不明理的杯葛手段，強行表決通過。

然而，當執政者存有私心時，利用組織改造或修改自治條例的方式，將相關法案送進議會，輔以在朝議員護航，順順利利就達成目的。只是，人算不如天算，高雄市換黨執政了。

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