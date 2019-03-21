民進黨中央增聘提名顧問 菊蘇出手 助協調作業

2019-03-21

〔記者楊淳卉／台北報導〕繼前行政院長賴清德登記民進黨總統初選後，蔡英文總統今中午也將赴中央黨部完成登記作業。在明天登記截止後，黨中央將啟動協調程序，民進黨中常會昨增聘「二○二○大選提名策略小組」顧問三名，包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立院黨團總召柯建銘，將偕同原小組成員民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦，共同參與總統初選提名協調作業。

依據時程，三月廿二日總統初選登記截止後，三月廿三日至四月二日為協調期。若協調成功產生單一候選人，停辦民調；若協調破局，將舉辦總統初選政見發表會，並於四月十日至十二日進行全民調，產生單一候選人，四月十七日公告總統候選人名單。

卓榮泰昨指出，蔡總統出訪友邦，協調期的大部分時間都不在，等於這段時間只能對其他人單方面協調，「若有必要延後協調時間，讓協調同步進行」，他會承擔責任。據悉，關於總統初選協調期是否延後，或相關時程調整，民進黨擬在下週三中執會進行討論。

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