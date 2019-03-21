黨內紛表態 卓榮泰：集體動作到此為止

2019-03-21

〔記者楊淳卉、蔡文居／綜合報導〕民進黨總統初選出現表態「選邊站」現象，黨主席卓榮泰昨於中常會前發表談話表示，同志可以心有所屬，但請全體黨公職不宜過度表態，例如立法院、台南市議會部分人士日前的集體動作，都有被外界曲解為個人或派系紛爭的風險，希望所有集體動作到此為止。

前行政院長賴清德十八日登記黨內總統初選，挑戰尋求連任的蔡英文總統。多位跨派系立委前天大動作舉行記者會支持蔡競選連任。台南市議會則有多位市議員表態挺賴。

黨務百分之百中立

卓榮泰指出，民進黨自創建以來歷經無數次對外對內競爭，許多民主前輩樹立典範、創設機制。這次總統提名初選作業，他本人絕對嚴守中立與公正，這點不必懷疑，也不容懷疑。其次，他嚴格要求中央黨部及各級地方黨部全體黨務主管及人員務必嚴守百分之百的黨務中立，辦理選務相關作業更要公正、公平、公開，沒有瑕疵，向台灣社會展現能力與效率。

卓榮泰表示，這次總統提名初選過程，每個同志都可以心有所屬，但請全體黨公職不宜過度表態，例如立法院、台南市議會部分人士日前的集體動作，希望所有集體動作到此為止。

不過被點名的南市議會民進黨團昨澄清說，「主席誤解了！」總召林宜瑾表示，黨團沒有開記者會或集體表態挺賴，那是媒體個別詢問黨籍議員的意向後彙整呈現，請外界不要誤解。

卓榮泰昨並呼籲全體黨員與支持者，「若你還相信這個黨，也看到我們始終堅持、持續的努力，請你千萬不要有情緒化的言論與反應」，任何不適當、具攻擊性的言論、文字或動作，都應該避免。

卓榮泰表示，黨內公職提名制度由來已久，提名時程也依規定通過，過程完全符合民主要求，當時都沒有出現支持者憂心或對立的情形，證明提名初選機制不會造成分裂，做為具有優良傳統以及堅持民主的本土政黨，更要以身作則，避免不當的言論、文字、動作對民主造成不安，甚至傷害並肩作戰的黨內同志。

由於賴清德出身黨內新潮流系，新系已對此召開會議。新系成員表示，會中未決議支持誰，而是有共識「不會表態挺誰或不挺誰，也不會做動員」，不要過度被認為「有什麼運作」，但不會約束、也尊重個人意見表達。總統府秘書長陳菊在會中表達，希望初選不要產生爭端，平順地走下去。

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