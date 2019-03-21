蔡今出訪南太 賴暫停競選活動

2019-03-21

君子之爭 總統拚外交 賴感謝為台灣爭取國際空間

〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今天將前往民進黨中央黨部登記參與總統初選，隨即率團展開八天七夜的出訪南太平洋友邦之旅。角逐黨內總統初選的前行政院長賴清德昨受訪表示，蔡總統這次出訪，要為台灣爭取國際空間，「總統辛苦了！」他預祝總統出訪平安、順利、成功。在總統出訪期間，賴清德也將暫停公開行程。

賴清德今天未安排任何公開行程，且至蔡總統回國前也不會安排初選拜訪或造勢行程。在總統出訪期間暫停公開活動，是要樹立民進黨初選的典範，來一場「君子之爭」，不能讓人有總統在外拚外交，他卻在國內拚選舉的感覺。

海洋民主之旅 訪三友邦

蔡總統這次出訪定名為「海洋民主之旅」，自廿一日到廿八日出訪太平洋友邦帛琉、諾魯，並赴馬紹爾群島參加首屆太平洋婦女領袖聯盟會議，回程過境美國夏威夷，全程八天七夜。總統出訪期間將分別會晤帛琉總統雷蒙傑索、諾魯總統瓦卡與馬紹爾群島總統海妮，就雙邊及國際議題交換意見，出訪諾魯期間，也將在國會公開發表演說。

小英秀台美外交成果

蔡總統昨說明台灣外交進展時指出，台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，美國在台協會首次和台灣外交部共同舉行記者會宣布。美國國務卿龐皮歐參加帛琉「密克羅尼西亞領袖峰會」，公開肯定台灣的民主貢獻，與會各國並發表聯合公報，公開支持台灣的平等參與機會。

蔡總統表示，繼去年美國首屆促進宗教自由部長級會議後，台灣是第一個在區域舉行印太宗教自由會議的國家，各國共同關心宗教自由議題。這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單：台灣和美國有堅實的合作關係，台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。

蔡自信只有她做得到

在率團出訪拚外交前夕，蔡總統指出，我們用清楚的戰略，向世界證明台灣也能積極主動在世界體系中扮演無可取代的角色，「我有信心，這件事只有我做得到。我也有信心，台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界！」

蔡總統在廿一日到廿八日出訪友邦，之前政壇就傳聞，賴清德之所以趕在十八日登記黨內初選，一方面是不會接受黨內協調，再者是賴不願意在蔡總統出國期間登記，予人有「偷襲」的感覺。

賴清德昨接受訪問時表示，他感謝蔡總統為台灣爭取國際空間，總統非常辛苦，他預祝蔡總統這次出訪平安、順利、成功。

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