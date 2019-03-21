今登記初選 蔡：要講承擔我比任何人都懂

2019-03-21

〔記者李欣芳／台北報導〕競選連任的蔡英文總統今天將前往民進黨中央黨部登記黨內總統初選，她昨晚於臉書發表形同競選連任聲明的千字文，強調「要講承擔我比任何人都懂」，身為現任總統，競選連任是她的責任。如果放棄連任，就表示連她自己都否定過去三年的執政。

若放棄連任 等於否定過去三年執政

對於已登記初選的前行政院長賴清德，蔡英文也說，賴清德是她很緊密的工作夥伴，賴幾天前已登記參與初選，很多人擔心，黨內的競爭，會不會引起內部團結的困難。她要告訴所有支持者，蔡英文一直都是團結民進黨的人，從來都不怕挑戰。不管是二○○八年民進黨重建的挑戰，和國民黨競爭的挑戰，甚至是中國文攻武嚇的挑戰，「我都沒有退卻過」。

她說，這就是大家認識的蔡英文。「辣台派，我們一起向前走，一起贏得二○二○年大選的勝利」。

蔡英文指出，她從來沒有忘記二○○八年，當沒有人願意承擔的時候，她接任民進黨主席，從不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席，帶領著對她而言像是家人一樣的同志們，從廢墟中站起來，重返執政。

「我有自信，要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸」，蔡表示，在中國步步進逼的壓力下，三年來她隨時繃緊神經。維持現狀不是坐以待斃，而是隨時調整策略，找到最適合台灣的位置，守住主權尊嚴，也避開任何擦槍走火的可能，而做一個台灣總統，需要國際觀、國安閱歷，需要冷靜特質，更需要抗壓性，不管內部、外部的壓力有多大，都必須堅定守住那一條界線。

蔡英文表示，過去眾人不看好的國防自主，也隨著高教機即將起飛、潛艦國造快速推進的過程，有了突破性的發展。曾有人說「穿裙子的不適合當總統」，但這三年台灣的國防進展，證明了她是堅決果斷的三軍統帥。

不計毀譽 帶領國家往前走

蔡英文指出，台灣內部各種相距十萬八千里的價值差異，都把矛頭指向執政者，經濟結構轉型和社會安全網，雖一時難有感覺，卻必須用最快的速度來推動。延宕多年的沉痾問題，讓國政的推動如同跳探戈，進兩步退一步，面對歷史累積的問題，劃下手術的第一刀時，她不能遲疑，也沒有辦法後悔，因為台灣沒有時間等待。能為台灣好，她就做。以前的人不做，她來做。「要做總統就該這樣，不計毀譽，帶領國家往前走，這才是此刻台灣最需要的總統！」

蔡總統昨在總統府接見二○一八年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊，桃園市長鄭文燦也作陪。蔡總統致詞時也表示，桃猿隊與鄭文燦都完成「二連霸」，她要好好學習一下。

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