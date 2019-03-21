緬懷陳定南 賴：延續清廉勤政治國

2019-03-21

〔記者江志雄、楊淳卉／綜合報導〕爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德昨打出「陳定南牌」。賴到宜蘭緬懷從政路上的「啟蒙老師」前法務部長陳定南，盛讚陳是台灣清廉政治典範，他若能當選總統，會延續清廉、勤政、愛鄉土理念治理國家，將拚經濟列為首要之務，也請黨內派系休兵，共同將這次初選打造成典範級初選。

盼派系休兵 共同打造典範級初選

賴清德曾說自己是務實台獨工作者，台北市長柯文哲認為，應優先解決國家的經濟與國防問題；賴清德隔空回應說，他在台南市長任內，把「吃飯皇帝大」列入執政核心價值，包括爭取投資、創造就業機會、推動農漁觀光，擔任行政院長時，透過加薪減稅、鬆綁法令改善台灣投資環境，滿足企業界需求，如果有機會擔任台灣總統，拚經濟絕對是最重要的工作。

賴清德昨由陳定南遺孀張昭義及兒子陳仁杰、陳定南教育基會董事長林光義等人陪同，到陳定南紀念園區參訪，向陳定南銅像獻花。一旁粉絲高喊「總統好」，展現高人氣。

鮮少露面的張昭義公開讚賞賴清德，指賴清德出生礦工家庭，經過一段奮鬥歷程成為醫生，因來自社會底層，能夠苦民所苦，從政這些年的新思維、新作風，讓人耳目一新，很多人對他有更高的期待，對賴清德角逐總統大位，給予最大祝福。

賴清德說，他已完成民進黨總統初選登記，要承擔責任必須有各界力挺。他重申總統黨內初選，民進黨公職不必選邊站，不用為難，也請派系休兵，透過初選平台，告訴大家要把台灣帶到哪裡？進而爭取各界支持。

媒體詢問賴清德，這次參選主軸明確，是否擔心影響中間選民？賴清德說，過去問政、施政不分黨派，既然登記初選，必須全力爭取支持。他也感嘆台灣社會藍綠對抗太嚴重，當務之急是建立國家利益為優先的政黨文化，在困境中凝聚共識，一起推動台灣向前行。

感念政治啟蒙老師 自許「清出於南」

陳定南在一九九四年獲民進黨提名參選台灣省長，原本擔任成大醫師的賴清德，接下陳定南競選總部全國醫師後援會會長，開啟日後的政治生涯。賴將陳視為從政上的「啟蒙老師」，自許「清出於南」。

賴清德昨也於臉書發文表示，民進黨要贏得總統大選需要這場初選，如果擔心初選會造成傷害，我們就要有決心，把這一場總統初選，打造為典範級的初選，超越個人、派系，完完全全為了台灣，也呼籲黨公職不必表態、不必選邊站，派系休兵、組織不要動員。大家要相信民進黨，也要相信蔡英文總統，也要相信他。

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