蔡總統感性千字文：競選連任是我的責任！

2019-03-20 23:31

〔記者李欣芳／台北報導〕決定競選連任的蔡英文總統，將與前行政院長賴清德同台角逐民進黨總統初選。蔡總統今晚在臉書發表千字文，形同競選連任的聲明，她強調身為現任總統，競選連任是她的責任。如果放棄連任，就表示連她自己都否定過去3年的執政。「我有責任帶領台灣，往正確的道路繼續走下去」。

蔡總統說，賴清德是她很緊密的工作夥伴，賴幾天前已登記參與初選。很多人擔心，黨內的競爭，會不會引起內部團結的困難。她要告訴所有支持者，蔡英文一直都是團結民進黨的人，從來都不怕挑戰。不管是2008年民進黨重建的挑戰，和國民黨競爭的挑戰，甚至是中國文攻武嚇的挑戰，「我都沒有退卻過」。

她說，這就是大家認識的蔡英文。「辣台派，我們一起向前走，一起贏得2020年大選的勝利」。

蔡總統說，她從來沒有忘記2008年，當沒有人願意承擔的時候，他接任民進黨黨主席，從不被看好，到成為民進黨史上任期最久的主席，「我有自信，要講承擔，我比任何人都懂這兩個字背後的血淚心酸」。

總統表示，在中國步步進逼的壓力下，3年來她隨時繃緊神經。維持現狀不是坐以待斃，而是隨時調整策略，找到最適合台灣的位置，守住主權尊嚴，也避開任何擦槍走火的可能。而曾經有人說「穿裙子的不適合當總統」，但這三年台灣的國防進展，證明了她是堅決果斷的三軍統帥。

總統表示，能為台灣好，她就做。以前的人不做，她來做。要做總統就該這樣，不計毀譽，帶領國家往前走，這才是此刻台灣最需要的總統！

蔡總統明天下午前往民進黨中央黨部登記角逐初選，僅有幕僚人員陪同，並未規劃黨公職陪同。總統稍早也在臉書提及近來台美共同成立「印太民主治理諮商機制」等外交成果，她表示，我們用清楚的戰略，向世界證明台灣也能積極主動在世界體系中扮演無可取代的角色，「我有信心，這件事只有我做得到。我也有信心，台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界！」。

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