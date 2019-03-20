民進黨總統初選 陳菊、蘇貞昌、柯建銘加入協調

2019-03-20 16:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選22日登記截止後，將先進行協調作業。民進黨中常會今通過「2020大選提名策略小組」增聘顧問3名，包括總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、及民進黨立院黨團總召柯建銘。3名顧問加上提名策略小組召集人卓榮泰、小組成員桃園市長鄭文燦，5人將主責總統初選協調工作。

因應2020年總統及立法委員選舉之整體選戰布局，民進黨中常會3月6日並成立2020大選提名策略小組，召集人為民進黨主席卓榮泰，成員為黨秘書長羅文嘉、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、中常委黃承國、中常委陳茂松、新系人士劉維鈞。

中常會今並通過3月16日舉辦補選的第10屆立委新北市第3選區、台南市第2選區及彰化縣第1選區提名之選區類別，依照補選投票率結果，皆列為初選選區。

由於民進黨主席卓榮泰今於中常會前發表談話，對於總統初選，要求全體黨公職不宜過度表態，「集體動作到此為止」，並點名民進黨立委陳明文等昨於立法院串聯「挺英」，及台南市議會「挺賴」行動。據悉，陳明文會中臨時動議時發言表示，他主要是要表達憂心，卓榮泰則表示瞭解。

此外，針對時代力量立委黃國昌昨在立院議場直播，民進黨發言人周江杰表示，一張照片不能抹煞民進黨團隊酒駕修法的努力，民進黨團很關心並會儘速推動酒駕立法。現在大家都在協商、空間裡，有很多不同意見，這一張照片不能抹煞民進黨團對酒駕修法的努力。

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