蔡總統：有信心台灣人民會繼續跟我大步走向世界

2019-03-20 15:58

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統明天將出訪諾魯等太平洋友邦，全力為台灣在國際發聲，外界關切她可望在明天出國前赴民進黨登記參加總統初選，尋求競選連任，不過，她正面臨前行政院長賴清德角逐總統初選的競爭，蔡總統下午在臉書表示，明天就要出發去太平洋友邦進行「海洋民主之旅」的訪問！利用這個機會，她想要跟大家報告，在國際上關於台灣的外交進展，台灣和美國有堅實的合作關係，台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。

蔡總統說，我們的「國際」不只是兩岸關係，我們的「國際」是用民主邁向全球。我們用清楚的戰略，向世界證明，台灣也能積極主動，在世界體系中扮演無可取代的角色。「我有信心，這件事只有我做得到。 我也有信心，台灣人民會繼續跟我一起，大步的走向世界」。

總統在臉書發表「吃滷肉飯配外交成果」一文，說明台灣外交進展，首先，台美共同成立「印太民主治理諮商機制」，美國在台協會（AIT）首次和台灣外交部共同舉行記者會宣布。

其次，美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）參加帛琉「密克羅尼西亞領袖峰會」，公開肯定台灣的民主貢獻。與會各國並發表聯合公報，公開支持台灣的平等參與機會。

第三，繼去年美國首屆促進宗教自由部長級會議後，台灣是第一個在區域舉行印太宗教自由會議的國家，各國與會代表共同關心宗教自由議題。她認為這些事件要向國際社會傳達的訊息很簡單：台灣和美國有堅實的合作關係。台灣正式成為「印太地區」中最重要的民主夥伴之一。

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