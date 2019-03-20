中國就怕小英？ 官媒認證「維持現狀就是兩國論」

2019-03-20 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《新華社》一連三天使用「時評」批判我國總統蔡英文，直言蔡政府的「維持現狀」就是「兩國論」，消息傳入「批踢踢實業坊」（PTT）後，有鄉民發現，「賴清德都出來了，但看中共只捉著蔡英文打，中共怕的應該只是蔡英文」。

《新華社》18日起刊出「時評」，批判小英總統與執政黨以污名化「一國兩制」，謀求政治發展的結果終將是「西風瘦馬，日暮途窮」；19日的評論中直接點名「『維持現狀』說的『兩國論』底色」，認為所謂「維持現狀」就是台獨言論，還「不斷操弄『去中國化』議題」。

《新華社》今（20）日刊出的評論則指出，蔡英文上任後拒絕承認「九二共識」，目前還不斷用「台獨」意識形態凝聚抵抗中國的支持者，同時對中國國防加油添醋，讓台灣人民認為中國就是要武統台灣，甚至封鎖中國「惠台」訊息，加深台灣對中國的對立狀況。

不少PTT鄉民們看見中國官媒「崩潰」反而覺得很滿意，認為雖然前行政院長賴清德已表態參選2020年總統大選，但中國仍對小英窮追猛打，證明對方只害怕蔡英文；更有鄉民提到「現狀=兩國？謝丞相賜箭」、「這個會不會被勞改阿」、「所以現狀就是兩國，感謝中國認證」。

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