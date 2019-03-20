苗栗藍營2立委拚連任 綠營地方建議吳宜臻轉戰海線

2019-03-20 21:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕下屆立委選舉，國民黨苗栗縣黨部今天完成黨內初選登記作業，第1選區（海線）立委陳超明、第2選區（山線）立委徐志榮將再度代表藍營競選連任；而民進黨苗栗縣黨部將於下週辦理黨內初選作業，不過目前尚未有黨員表態，恐交由中央徵召。

苗栗縣區域立委有2席，國民黨苗栗縣黨部18到20日進行下屆立委黨內初選領表、登記，一如地方預測，僅有陳超明、徐志榮2名現任立委完成登記；縣黨部主委林祥川說，因無競爭者，不須辦理初選，待之後縣黨部委員會會議確定後，送中央黨部提名小組。

民進黨於本屆立委選舉，苗栗縣第1選區得票率未達4成2，被黨中央評估是艱困選區，決定下屆立委選舉將採徵召方式；第2選區因本屆得票率超過4成2，將於25到29日辦理黨內初選領表、登記。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，但他目前尚未獲悉有黨員表態，「我也沒有意願」，若初選無人登記，則同樣報請中央徵召。

不過，行政院中部辦公室副執行長吳宜臻，多次代表民進黨參選區域立委、縣長，雖都失利，但她也在期間累積不錯實力，而且迄今持續經營，仍被地方黨內人士寄予期望，能夠再次上陣。

地方黨內人士認為，吳宜臻參選縣長時，山海線跑透透，若投入海線立委選舉，以苗栗海線藍綠基本盤來看，仍大有可為。

另外，前議員、前縣黨部主委李貴富也有黨內同志勸進參選山線立委選舉，但李貴富表示，評估中。

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