藍綠上節目為「九二共識」吵翻天 她一句話讓雙方全笑開

2019-03-21 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚（20日）播出的政論節目中，藍、綠營來賓提到雙方總統人選時，一併提到了敏感的兩岸議題，為了「和平協議」、「九二共識」等議題吵得不可開交，現場氣氛十分火爆，結果一旁資深媒體人邱明玉突如其來一句話，立刻讓雙方笑開懷，也化解了緊張的氣氛。

在昨晚播出的政論節目「新聞面對面」中，甫在三重立委補選中失利的國民黨候選人鄭世維與民進黨立委林俊憲，就高雄市長韓國瑜、前行政院長賴清德對於兩岸關係的立場吵得不可開交，隨後前台北縣長周錫瑋也加入戰局說，韓國瑜的精神與支持的「九二共識」，是回歸到中華民國的憲法，林俊憲則立刻駁斥，「憲法不是統一，最重要的精神是反共」，雙方就此展開激烈爭論，周錫瑋甚至嗆林俊憲「真的沒唸書」。

眼見雙方爭執不休，資深媒體人邱明玉突然插話，「算了啦，雙方各有各的罩門，還是選柯文哲好了」，當場讓藍、綠來賓與主持人全部笑開，也緩和了現場火爆氣氛。主持人謝震武笑說，「今天討論到最後，終於柯P冒出來了」。

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