川普繼續兌現承諾捐1200萬薪水！台網友：反觀馬英九...

2019-03-19 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間3月18日，川普在個人推特上PO出1張10萬美元（約新台幣307萬元）的匯款單，表示已將部分的薪水捐到國土安全部（DHS）保護邊界安全。對此，台灣網友大讚川普信守選前承諾；也有部分網友酸「反觀馬英九633...」。

美國總統川普在競選時承諾，選後會將總統薪資全數捐出，至今也一直信守承諾，將薪資捐給不同的機構。川普在推特上表示，「媒體不喜歡報導我捐出薪資的事情，但我也不需要他們那麼做。我每年把40萬美元（約新台幣1232萬元）薪水分批捐給不同機構，這次是給國土安全部，如果我不這麼做，這些假新聞媒體倒可能會大肆報導。」

川普的推特被轉貼到PTT後，不少網友稱讚川普信守承諾，也有許多網友感嘆「明明都是總統，怎麼差這麼多」，指前總統馬英九「633政見」未達成，卻不依約捐出總統任期一半的薪水。

網友紛紛留言表示「了不起 負責」、「說到做到給推」、「反觀馬英九」、「反觀633捐薪水的那個」、「反觀說捐薪不能解決問題的那位」、「反觀馬萊爾」、「馬統要捐啊，只是沒說何時捐」、「連捐薪這種小事都跳票 難怪無能8年」。

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