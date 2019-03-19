川普華裔金主遭爆是「中國統戰」組織成員 民主黨促FBI徹查

2019-03-19 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家美式足球聯盟（NFL）新英格蘭愛國者隊老闆卡夫特（Robert Kraft）爆出嫖妓醜聞，他所前往的連鎖按摩店被起底是由華裔女富豪楊蒞（Li Yang）經營。如今，這場桃色糾紛演變成國安危機，因為楊蒞不但是美國總統川普金主，現在更爆出她是中國「和平統一促進會」成員之一。

《美國之音》報導，楊蒞遭爆是海外華人統戰機構「中國和平統一促進會」與「中國旅美科技協會」的成員。美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）與參議院少數黨領袖舒默（chuck schumer）當地時間週一發表聯合聲明，要求聯邦調查局（FBI）對楊蒞展開刑事、反間諜調查。

45歲的楊蒞是美國歸化公民，以佛州為主要活動據點，其家族自川普當選總統後，積極參與共和黨政治活動，並捐款給川普競選團隊，甚至還與川普自拍、合照。

楊蒞在網站上公開宣稱，可提供華人與美國高官政要合影，參與總統餐會、白宮活動等「公共關係服務」，並在2017年底成功安排一大群中國企業家，前往紐約出席川普募款餐會。對此，楊蒞透過律師回應，自己是因支持川普才受到不實指控。

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