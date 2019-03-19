海軍敦睦艦隊抵澎 磐石艦亮相吸睛

2019-03-19 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一年一度的海軍敦睦艦隊遠航訓練展開，今日抵達第3站澎湖馬公港，國軍最先進的油彈運補艦、成功級艦及康定級艦一次亮相，吸引許多民眾扶老攜幼前往參觀，而海軍與觀光局合作介紹台灣觀光景點，澎湖有多處美景入列。

今年敦睦遠航訓練支隊，由磐石艦（油彈運補艦）、田單（成功級艦）、武昌（康定級艦）3艘所組成，自3月15日起至4月1日執行國內環島訓練，先前已造訪高雄、安平港，今日澎湖馬公港為第三站，將停留2天，未來將繼續前往台中、基隆、蘇澳及花蓮等港口，尤其磐石艦為國內最大油彈運補船，首次在馬公港亮相。

敦睦支隊首日停泊馬公港，依循往例由海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊及莒拳隊表演，精湛的演出及扎實訓練，擄獲許多少男少女的心，為現場軍校招生加分不少，這也是海軍敦睦遠航訓練支隊除訓練任務外，最重要的就是為國軍招募新血，讓更多有志青年投入軍旅生涯，強化我國國防能力。

另外，海軍敦睦遠航訓練支隊也與觀光局合作，在文宣館展示10大小鎮漫遊及10大特色島嶼，澎湖湖西鄉入選小鎮漫遊，七美、吉貝及漁翁島都入列10大特色島嶼，以圖文並茂方式介紹，隨著艦隊國內外巡航的腳步宣揚出去；澎湖縣副議長陳雙全、澎管處長許宗民、澎防部指揮官呂坤修等人，都在文宣館簽名留念，為澎湖美景增添風采。

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