藍委要農委會交出媒體採購案報告 否則狀告監院

2019-03-19 12:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨近期屢質疑農委會「養網軍」，並在今天召開記者會表示，農委會隱匿媒體採購案相關結案報告，不提供給立委檢視，立法院國民黨團首席副書記長陳宜民質疑農委會迴避立院監督，要求農委會給交代，否則下週將到監察院檢舉。

國民黨立委近期與農委會為了是否「養網軍」隔空交火，立院國民黨團今早召開記者會，陳宜民指出，農委會106年度新農業政策多元傳播案有2個標案，1個是從106年4月到12月，之後又有1個擴充的標案延續4個月，到107年的4月。

陳宜民說，該2標案第1個標案1200萬元，1160萬決標；第2個標案是200萬元，190萬元決標，總計1350萬元的標案，提及要做網路及與網軍類似的情事，承辦人包括農委會公關科長黃添喜、秘書室主任黃秀美隻手遮天，可以自己簽辦、招標，招標給樂齊創意有限公司。

陳宜民認為，該2筆標案非常起人疑竇，他在3月8日要求農委會提供結案報告，結果農委會不提供，一開始以事涉廠商的智慧財產權為由，遭質疑後又改稱是內部會議決定不提供資料，等於是自相矛盾。

陳宜民說，該標案規格1個月超過100萬元，是什麼樣的規格要花到那麼多錢？公關公司那麼好賺？如果是為了查農產品價格，農委會內部已有正職雇員，為何不自己查農產品價格而需標案？他懷疑事有蹊蹺，要求農委會在本週交出報告，否則下週將到監院檢舉。

此外，國民黨立委曾銘宗質疑，農委會108年度行銷相關徵求書裡標案，從今年4月1日結標開始到今年年底，經費是1450萬元，該筆經費在農委會108年度預算中找不到，顯示農委會不當挪用其他經費，逃避立院監督。

曾銘宗也說，資料裡提及要聘用4位小編，1450萬元的65%用於相關廣告、35%是4位小編薪水，等於小編月薪高達15萬8千元，「這不是小編，是肥貓小編！」

曾銘宗質疑，該聘用人員必須經農委會審核同意，是不是為特定人員量身訂做？有沒有綁標？有沒有不法？希望檢調查清楚相關委外個案有無綁標圖利特定人，也要求監院介入調查，審計部清查其預算挪用有無符合規定。

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