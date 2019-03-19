90天過去了！黃偉哲做了什麼？有影才敢講

2019-03-19 10:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網路傳聲正當道！台南市長黃偉哲上任近90天，市府今（19）日發表「沒有放假的90天」短片，記錄他上任以來，與市府團隊的許多努力，黃偉哲在影片中表示，每一分、每一秒，與市府團隊不敢懈怠，請大家繼續給市府團隊加油與鼓勵，一起做得更好、過得更好。

影片一開始，就用「90天可以做什麼」提問，並提到「90天，皮拉提斯完美身形看得見、90天也可以拿台灣護照玩遍歐洲都免簽。」

南市新聞處表示，這部影片長度90秒，並剪成一支30秒精華版，希望以詼諧、幽默文字，以及鮮明的照片與設計，來包裝較為嚴肅的市政，讓民眾有興趣看完整部影片，更對市府政策推動的成果可以一目瞭然。

新市府團隊做了什麼？包括宣布龍崎月世界為暫定自然地景、109年房屋稅凍漲調降、Google亞洲首購綠電在台南、東京電力投資台南綠能30億、太陽光電企業聯合投資500億等23項成果。

黃偉哲表示，市政是一棒接一棒，他在歷屆市長所打下的穩固基礎下，一定會持續帶領台南，讓城市更宜居，讓大家為台南感到驕傲。

南市新聞處指出，隨著社群媒體的崛起，傳遞資訊的方式，從文字、照片的方式，逐漸發展到留言互動、影片、直播等高互動的交流，因此這次使用影片方式，透過系統性整理，讓人民有感的政策，這是一個接地氣、做實事的團隊。

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