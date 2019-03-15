台南主動出擊 與全球訂房網站Booking.com合作

台南市長黃偉哲拚經濟，跟Booking.com副總裁Angel Llull Mancas致意歡迎。（記者洪瑞琴攝）

2019-03-15 10:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府與全球最大訂房網Booking.com今（15）日宣布啟動雙邊合作，由台南市市長黃偉哲及Booking.com副總裁暨亞太區董事總經理Angel Llull Mancas共同簽署合作備忘錄MOU，宣示短期內將完成合作契約，採取實質行動、串接雙方旅遊平台，為台南建立起跨國界、無時差的送客據點。

合作案為全國公部門首創案例，「台南好玩卡」平台與該訂房網站串接，除了提供民眾便利訂宿之外，「擴展網路流量變成金流」，服務收入利潤分享。

黃偉哲表示，訂房網站首頁也將不定期推播台南城市旅遊訊息，未來預期將有效吸引國際遊客造訪台南，帶動台南旅遊商機。

黃偉哲並表示，其實台南一直致力在推展觀光的新藍海，固然國旅是台南觀光的主力，但是如何吸引更多國外的旅客來台南，這才是把餅做大。

Booking.com副總裁表示，台南歷史古蹟、文化及小吃都居台灣領導地位，因此樂與台南合作，也是開創數位旅遊經濟合作的範例。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/