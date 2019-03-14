「文旦戰」亂哄哄 黃偉哲：別讓政治訂單破壞麻豆文旦行情

2019-03-14 13:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南立委補選延燒「文旦戰」，網路更流出台南麻豆文旦滯銷需銷毀兩百公噸的傳聞，還有滯銷倒果園的事，台南市長黃偉哲今（14）日強調，「選舉要努力，但請不要傷害農業，因為農民也很努力，別讓政治操作破壞麻豆文旦行情」，並表示若以移花接木或扭曲事實散布傷害農民的不實謠言，絕對要「嚴厲譴責」，將依農產品市場交易法依法究責。

南市農業局表示，經查證報載「文旦倒果園」一事，事實是因為麻豆清泉合作社每年會向農民收購文旦，經分級包裝後，分送至通路銷售；去年該合作社向部分農民收購文旦後，因該批次文旦屬採收後期，且該批次因連日陰雨品質較差，導致該批次售價不好，合作社才將此批收購文旦倒置果園，但數量不多，並非多數農民文旦銷售不佳而倒果園，僅屬該合作社個案情形。

黃偉哲表示，麻豆文旦銷售通路良好，價格漂亮且品質好，不管買方賣方都滿意，長久以來，銷量不斷成長；像這類突發農損情況，不應該拿來誤導視聽，配合特定陣營刻意營造出柚子賣不出去的印象，更讓不少正宗麻豆柚農跳出來，要求市府主動澄清。

黃偉哲表示，最近促銷農特產成了「全民運動」，不分藍綠、不分縣市，大家一起為農業產銷來努力，都是好事，農漁產品賣得出去，應歸功於農民、通路商和政府合作，而不是因為某個人的努力，台南柚子才賣得出去，這種簡化說法，實在太小看台南龐大的農經產業體系。

黃偉哲表示，若銷售訂單必須靠特定政治人物，這種產銷結構，其實是不穩定的、不健康的，因某人拜託才有訂單，而不是因為產品本身獲得買家肯定而有訂單，這種訂單，就是「政治訂單」。

黃偉哲強調，若是「政治訂單」，當買家達到政治目的後，訂單也將跟著消失，重要還是要靠實力，而不是用政治關係要買家捧場。

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